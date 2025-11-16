اسلامی نظامِ حکومت ہمارے قومی مسائل کا واحد اور دیرپا حل:میاں عبدالقدیر
بھیرہ(نامہ نگار)پنجاب بار کونسل کے نو منتخب رکن میاں عبدالقدیر جالپ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور اسلامی نظامِ حکومت ہی ہمارے قومی مسائل کا واحد اور دیرپا حل ہے ۔۔۔۔
وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔ اس موقع پر سرگودھا چیمبر آف کامرس کے رکن چوہدری محمد اجمل گوندل، بھیرہ ہریس کلب (رجسٹرڈ) کے سینئر نائب صدر چوہدری محمد اکرم گادی اور جنرل سیکرٹری عطاالرحمن اقبال بھی موجود تھے ۔میاں عبدالقدیر جالپ ایڈووکیٹ نے کہا کہ اسلامی اصول عدل، مساوات اور شفافیت پر مبنی ہیں اور یہی اصول قوموں کی تعمیر و ترقی کی بنیاد بنتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ جمہوری نظام ملکی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہا ہے ۔