27ویں آئینی ترمیم نے آئینِ کا حلیہ بگاڑ دیا:حافظ فداء الرحمن
خوشاب (نمائندہ دنیا )امیر جماعت اسلامی ضلع خوشاب حافظ فداء الرحمن نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم نے آئینِ پاکستان کے حلیے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے ۔ جماعت اسلامی آئین دشمنی کے خلاف اپنی پرامن اور ۔۔۔
اصولی جدوجہد جاری رکھے گی۔ وہ اخبار نویسوں سے گفتگو کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا اجتماعِ عام موجودہ سیاسی صورتحال میں مثبت تبدیلی کا نقطئہ آغاز ثابت ہوگا اور قوم کو متحد و منظم قیادت فراہم کرے گا۔ حافظ فداء الرحمن نے \'\'بدل دو نظام\'\' کے بیانیے کے ساتھ 21 تا 23 نومبر مینارِ پاکستان کے سائے تلے ہونے والے کل پاکستان اجتماعِ عام میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی \"بدل دو نظام تحریک\" ملک میں انصاف، دیانت اور خدمت پر مبنی نظام کے قیام کی جدوجہد کا تسلسل ہے ۔