جوہرآباد :خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی سیمینار
بچوں کی صحت کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے :ڈاکٹر طاہر حیات ملک
خوشاب (نمائندہ دنیا)گورنمنٹ ٹیکنیکل ماڈل ہائی سکول جوہرآباد میں خسرہ اور روبیلا جیسی موذی متعدی بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ، شبیر صابر سی ای او ایجوکیشن، ڈاکٹر طاہر حیات ملک ڈی ڈی ایچ او، محمد یاسین ڈی او ایلیمنٹری، عمر شہزاد ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن آفیسر، محمد امتیاز ڈی ایس وی اور اساتذہ کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ڈاکٹر طاہر حیات ملک نے کہا کہ بچوں کی صحت کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ خسرہ اور روبیلا کی ویکسین نئی نہیں، بلکہ یہ بیماریوں کے خلاف دیرپا قوت مدافعت پیدا کرتی ہے اور صحت مند نسل کی پرورش کو یقینی بناتی ہے ۔ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی نے کہا کہ روبیلا بچوں میں جسمانی کمزوری، مختلف ذہنی عوارض اور دل کے امراض پیدا کر سکتی ہے ۔ 17 تا 29 نومبر جاری رہنے والی قومی ویکسینیشن مہم میں 6 ماہ تا 5 سال کے بچوں کو خسرہ اور روبیلا کا اضافی ٹیکہ لازمی لگوانا چاہیے اور منفی پراپیگنڈے کی سختی سے تردید کی جائے ۔