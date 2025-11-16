چشمہ: روڈ سیفٹی آگاہی ورکشاپ، محفوظ ڈرائیونگ کے فروغ پر زور
سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کے لازمی استعمال، رفتار کی حد کے حوالے سے بریفنگ دی گئی
کندیاں (نمائندہ دنیا )نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس M-14 نارتھ زون کے موبائل ایجوکیشن یونٹ کے زیر اہتمام پاکستان اٹامک انرجی کمیشن (CNPGS) چشمہ میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کا مقصد ڈرائیوروں اور عملے میں ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے رویے کو فروغ دینا اور روڈ سیفٹی کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا۔ورکشاپ کے دوران شرکاء کو سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کے لازمی استعمال، رفتار کی حدوں کی پابندی، لین ڈسپلن، پیدل چلنے والوں کی حفاظت، اور نیند یا لاپرواہی میں ڈرائیونگ کے خطرات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس کی ہیلپ لائن 130 کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا اور قانون کے مطابق 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار پر ایف آئی آر درج ہونے اور گاڑی ضبط ہونے کی معلومات فراہم کی گئیں۔ورکشاپ میں معلوماتی پمفلٹ تقسیم کیے گئے ، انٹرایکٹو سیشن منعقد ہوا، اور ایک خصوصی روڈ سیفٹی کاؤنٹر قائم کیا گیا جہاں محفوظ ڈرائیونگ کے طریقے ، حفاظتی آلات اور ہنگامی حالات میں احتیاطی تدابیر کی عملی رہنمائی دی گئی۔ شرکاء کی ڈرائیونگ مہارت کا جائزہ لینے کے لیے عملی ٹیسٹ بھی لیا گیا۔ورکشاپ کی صدارت ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر ایم-14 مرزا عامر جاوید اور ڈائریکٹر ایڈمن CNPGS ثناء اللہ خان نے مشترکہ طور پر کی۔ اختتامی کلمات میں مقررین نے ٹریفک قوانین کی پابندی، ذمہ دارانہ ڈرائیونگ، اور روڈ سیفٹی کے کلچر کو عام کرنے پر زور دیا۔