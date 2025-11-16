شادی نہ کرانے کا رنج، بھائی کے گھر کا صفایا کر دیا
گل محمد فضل دین کے بھائی عزیز نے ساتھیوں کے ہمراہ سامان چوری کیا
شاہ پور (نمائندہ دنیا)شادی نہ کرانے کا رنج، بھائی کا گھر سے چھ لاکھ مالیت کا سامان چوری۔ راولپنڈی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم گل محمد فضل دین کے مطابق اس کے چھوٹے بھائی محمد عزیز نے ساتھیوں کے ہمراہ گھر کے تالے توڑ کر قیمتی گھریلو سامان دو لوڈروں پر منتقل کر لیا۔ اطلاع محمد اختر ولد دوست محمد نے فون پر دی، جس پر مدعی فوری طور پر پہنچا تو گھر کے تالے ٹوٹے اور کمرے خالی پائے ۔مدعی کے مطابق ملزمان پانچ نئی چارپائیاں، بھڑولہ، پیٹی، دو بکسے ، بارہ بستر، برتن، الیکٹرونکس، پلنگ، کرسیاں اور جہیز کا دیگر سامان لے گئے ۔ پوچھنے پر محمد عزیز نے مؤقف اختیار کیا کہ بڑے بھائی نے اس کی شادی نہیں کروائی، اسی رنجش میں سامان اٹھایا۔پولیس کے مطابق یہ کارروائی مبینہ طور پر محمد اظہر سکنہ کوٹ بھائی خان اور عالم شیر سکنہ ڈورے والا کے مشورے سے کی گئی۔ تھانہ شاہ پور نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔