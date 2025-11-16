میانوالی:خسرہ و روبیلا کی 12 روزہ قومی ویکسی نیشن مہم کا افتتاح
ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے سی ای او ہیلتھ کے ہمراہ افتتاح کیا
میانوالی (نامہ نگار )محکمہ صحت میانوالی کے زیر اہتمام خسرہ اور روبیلا کی قومی ویکسی نیشن مہم باضابطہ طور پر شروع کر دی گئی۔ افتتاحی تقریب ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے دفتر میں منعقد ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان کے ہمراہ فیتہ کاٹ کر 12 روزہ مہم کا آغاز کیا۔افتتاحی تقریب میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر میاں کاشف علی، ڈی ایچ او ڈاکٹر احسان الحق، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر خالد خان، انچارج کمیونٹی پروگرام میڈیا عائشہ عزیز، محکمہ صحت کے دیگر افسران اور میڈیا کے نمائندگان موجود تھے ۔سی ای او ہیلتھ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مہم 17 نومبر سے شروع ہو کر 29 نومبر تک جاری رہے گی، جس میں 6 ماہ سے 5 سال تک کے 2 لاکھ 39 ہزار بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے ۔
اس کے لیے 141 آؤٹ ریچ اور 70 فکسڈ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔