شہری اغوا کے کیس میں سی سی ڈی اور پولیس اہلکار شامل
ظفر اقبال کو اس کے ڈیرے سے اٹھایا گیا ، ایف آئی آر سیل کر دی گئی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)شہر میں ایک شہری کو اغواء کر کے پانچ لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کرنے کے معاملے میں سی سی ڈی اور ضلعی پولیس کے دو اہلکاروں سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایف آئی آر سیل کر دی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق سیدوآنہ کے رہائشی ظفر اقبال اپنے ڈیرہ پر موجود تھے کہ اس دوران ممتاز اور سات دیگر افراد، جن میں سی سی ڈی کانسٹیبل امجد اور ضلعی پولیس کانسٹیبل ثمر عباس بھی شامل تھے ، آئے اور زبردستی ظفر اقبال کو اپنے ہمراہ لے گئے ۔ بعد ازاں ملزمان نے ورثاء کو فون کر کے مبینہ طور پر پانچ لاکھ روپے بطور تاوان ادا کرنے کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ بصورت دیگر اسے جعلی مقدمے میں ملوث کر دیا جائے گا۔مبینہ مغوی کے بھائی محسن عباس نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر تھانہ صدر پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او نے نوٹس لیتے ہوئے ایف آئی آر سیل کر دی اور ڈی ایس پی صدر سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔