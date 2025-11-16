صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آوارہ کتوں کی مہم،پالتو کتوں کی بھی ہلاکت، شہریوں کو تشویش

  • سرگودھا
آوارہ کتوں کی مہم،پالتو کتوں کی بھی ہلاکت، شہریوں کو تشویش

پالتو کتوں کی ہلاکت پر پابندی عائد کی جائے :شہریوں کا بلدیہ انتظامیہ سے مطالبہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے شعبہ انسداد آوارہ کتوں کی ٹیم نے کمشنر سرگودھا کے حکم پر آوارہ کتوں کی تلفی کے لیے کارروائی شروع کی، تاہم شہریوں کے مطابق ٹیم نے دوران مہم پالتو کتوں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔گزشتہ روز صلی منڈی میں ایک پالتو کتے کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ شہریوں نے بلدیہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پالتو کتوں کی ہلاکت پر پابندی عائد کی جائے اور صرف آوارہ کتوں کی مہم جاری رکھی جائے ۔

 

