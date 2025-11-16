صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتی و تجارتی اداروں میں کم از کم اجرت کے نفاذ کی ہدایت

  • سرگودھا
کم از کم اجرت کے قانون کے تحت معائنے کا سلسلہ جلد شروع کیا جا رہا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کے جاری کردہ اجرتوں کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کے سلسلہ میں ڈائریکٹوریٹ آف لیبرویلفیئر سرگودھا ڈویژن نے تمام صنعتی و تجارتی اداروں کے مالکان اور آجران پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت پنجاب کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔کم از کم اجرت کے قانون کے تحت معائنے کا سلسلہ جلد شروع کیا جا رہا ہے ، اور عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

