تحصیل سطح پر ری ڈریسل سیلز کو فعال کرنے کی ہدایت

  • سرگودھا
سرکاری اداروں میں موصول ہونیوالی اکثر شکایات دبا دی جاتی ہیں :ذرائع

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت نے ڈویژنل و ضلعی افسران کی کھلی کچہریوں کے بعد عوامی مسائل کی شکایات کے فوری حل کے لیے تحصیل سطح پر قائم ری ڈریسل سیلز کو فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔ذرائع کے مطابق صحت، پولیس، لائیو سٹاک اور دیگر سرکاری اداروں میں موصول ہونے والی اکثر شکایات دبا دی جاتی ہیں یا ان پر عملدرآمد میں تاخیر کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے گزشتہ سال تحصیل سطح پر خصوصی شکایت سیل قائم کیا اور کسٹمائزڈ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت ایک نئی ہیلپ لائن بھی جاری کی تھی، تاہم عام شہریوں کو اس کے بارے میں ابھی تک علم نہیں ہو سکا۔انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث یہ خصوصی سیلز صرف سرکاری ریکارڈ تک محدود رہ گئے ہیں۔ ایف آئی ٹی بی کے جائنٹ ڈائریکٹر کی رپورٹ پر حکومت نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی افسران کو ہدایت کی ہے کہ یہ سیل جلد از جلد فعال کیا جائے ۔

 

