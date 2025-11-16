سالانہ ترقیاتی پروگرام کی سکیموں کی مکمل سکروٹنی کا حکم
ایڈیشنل فنڈز کی ری ایلوکیشن اور منظوری کیلئے بھیجی گئی ڈیمانڈز پر اعتراض
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)صوبائی حکومت کی جانب سے سرگودھا سمیت ریجن بھر میں سالانہ ترقیاتی پروگرام (ADP) کے تحت سکیموں کی مکمل سکروٹنی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ضلعی حکومتوں کی جانب سے اے ڈی پی سکیموں کے لیے ایڈیشنل فنڈز کی ری ایلوکیشن اور منظوری کے لیے بھیجی گئی ڈیمانڈز پر اعتراض لگایا گیا ہے ۔مزید برآں، جون 2025 میں لیپس ہونے والے فنڈز کو دوبارہ جاری کروانے کے سلسلے میں نہ سکیموں کی درست نشاندہی ہوئی اور نہ ہی متعلقہ شعبہ جات سے ان کی سکروٹنی کروائی گئی، جبکہ سکاپ آف ورک کے بارے میں بھی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ دیگر اہم نوعیت کے مختلف امور بھی نظر انداز کیے گئے ۔اس کے بعد سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے متعلقہ ضلعی افسران کو ہدایت کی ہے کہ تمام اے ڈی پی سکیموں کی دوبارہ مکمل سکروٹنی کریں اور متعلقہ ایڈمنسٹریٹو اداروں کے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹس کے ساتھ رپورٹ بھجوائیں، جن کے ذریعے یہ سکیمیں مکمل کروائی گئی یا جاری ہیں۔