مسجد کے ارد گرد دکانیں سیل، دکانداروں کا کمشنر دفتر پر احتجاج
میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے کمشنر کے حکم پر کارروائی شروع کر دی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)محکمہ اوقاف سرگودھا کی تحریری استدعا کے باوجود میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے کمشنر کے حکم پر مرکزی مسجد بلاک 1، مسلم بازار میں کارروائی شروع کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ منیجر اوقاف سرگودھا نے تحریری مراسلے میں بتایا کہ مرکزی مسجد 1906 میں بنی اور 1960 میں محکمہ اوقاف کی تحویل میں لی گئی تھی، جس کے بعد سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ مسجد کا فرنٹ اور بیک انتہائی خستہ حال ہے اور مرمت کے لیے اعلیٰ حکام سے استدعا کی گئی تھی۔تاہم، گزشتہ رات کمشنر کے حکم پر بلدیہ نے مسجد کے ارد گرد پچاس سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا، جبکہ کمشنر نے دکانیں مسمار کر کے برآمدے بحال کرانے کی ہدایت دی۔ دکانیں سیل ہونے پر دکانداروں نے کمشنر دفتر جا کر احتجاج کیا۔