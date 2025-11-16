صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاؤسنگ سکیموں سے سیلز ٹیکس اور ڈی سی ریٹس کی تفصیلات طلب

  • سرگودھا
ہاؤسنگ سکیموں سے سیلز ٹیکس اور ڈی سی ریٹس کی تفصیلات طلب

رپورٹس کی روشنی میں مالکان کیلئے سیلز ٹیکس کا جائزہ لے کر اقدامات کیے جائیں گے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں بننے والی پرائیویٹ رہائشی کالونیوں سے وصول ہونے والے سیلز ٹیکس اور متعلقہ علاقوں کے ڈی سی ریٹس کی تفصیلات طلب کر لیں۔ذرائع کے مطابق حکومت کے علم میں آیا ہے کہ پلاٹوں کی خرید و فروخت کے مقابلے میں سیلز ٹیکس کم وصول ہو رہا ہے ، جس پر بلدیاتی اداروں اور متعلقہ محکموں کو اپنی حدود میں بننے والی ہاؤسنگ سکیموں کی مفصل رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ ان رپورٹس کی روشنی میں ہاؤسنگ سکیموں کے مالکان کے لیے سیلز ٹیکس کا جائزہ لے کر مزید اقدامات کیے جائیں گے ۔

 

