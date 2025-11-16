ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن سے زرعی انقلاب کی توقع:زاہد مشتاق
ہائی ٹیک زرعی مشینری کیلئے 3کروڑ روپے تک بلاسود قرضے دیے جائیں گے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل فیلڈ ونگ پنجاب انجینئرنگ، زاہد مشتاق میر نے کہا ہے کہ ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام پنجاب میں زرعی انقلاب کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ پنجاب حکومت زرعی معیشت کے استحکام اور کاشتکار کی خوشحالی کے لیے روایت شکن اقدامات فروغ دے رہی ہے ، جن کے مستقبل میں دور رس اثرات برآمد ہوں گے ۔زاہد مشتاق میر نے بتایا کہ پنجاب کے پہلے ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام کے تحت درخواستوں کی وصولی جاری ہے اور 12 قسم کی ہائی ٹیک زرعی مشینری کے لیے 3 کروڑ روپے تک بلاسود قرضے دیے جائیں گے ۔ قرض کی ادائیگی کے لیے چھ ماہ کی رعایتی مدت اور پانچ سال میں سہ ماہی بنیاد پر اقساط مقرر کی گئی ہیں۔ پروگرام کے لیے فارمرز، سروس پرووائیڈرز اور ایگری کمپنیاں پورٹل کے ذریعے درخواست دے سکتی ہیں۔ہائی ٹیک زرعی مشینری کے مینوفیکچررز میں چین کی 27، ترکی 10، اٹلی 5، اور جاپان، امریکہ، برازیل، سپین اور بیلاروس کی کمپنیاں شامل ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی انجینئرنگ فیلڈ ونگ اسرار حسین کاظم نے کہا کہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل زاہد مشتاق میر رات دن کوشاں ہیں اور کاشتکاروں کی آگاہی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام میں ویٹ کمبائن ہارویسٹر، ملٹی کراپ پلانٹر، رائس پلانٹر، نرسری مشین، رائس ہارویسٹر، ویٹ سٹرابیلر، میزکوب ہارویسٹر، سائلج ہارویسٹر، میزکوب ڈائئر، آرچڈ پرنیر، آرچڈ ایئر بلاسٹ سپریئر، سنٹرل پیوٹ، اریگیشن سسٹم اور ہائی پاور ٹریکٹر شامل ہیں۔