جعلی اور مضر صحت دودھ فروخت کرنے والے گرفتار
فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے تمام سامان قبضے میں لے لیا ،3 مقدمات درج
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے ضلع بھر میں مضر صحت اور جعلی ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف خصوصی کارروائی کی۔ بھلوال میں مضر صحت دودھ فروخت کرنے والی فیکٹری، 39 شمالی میں ملک شاپ، اور 85 جھال میں غیر معیاری جعلی دودھ سپلائی کرنے والی گاڑی پکڑی گئی۔فوڈ اتھارٹی نے تمام سامان قبضے میں لے لیا اور تین مقدمات درج کر دیے ۔ موقع سے برآمد ہونے والا 500 لٹر خشک پاؤڈر اور ویجیٹیبل آئل سے تیار کردہ دودھ تلف کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں مضر صحت اور غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔