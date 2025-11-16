سرگودھا ڈویژن:گندم کی بوائی میں 57 فیصد ہدف حاصل
کمشنر جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ڈویژنل گندم کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا ڈویژن میں گندم کی بوائی بھرپور انداز میں جاری ہے اور اب تک مقرر کردہ ہدف کا 57 فیصد حاصل کیا جا چکا ہے ۔ یہ انکشاف کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ڈویژنل گندم کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈائریکٹر زراعت، پرنسپل ایگری کلچرل کالج، محکمہ انہار کے افسران، متعلقہ محکموں اور کاشتکاروں کے نمائندے شریک ہوئے ۔کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ گندم قومی فوڈ سکیورٹی کے لیے بنیادی فصل ہے ، اس لیے کسانوں کی رہنمائی اور معاونت میں کوئی کمی نہ رکھی جائے ۔ انہوں نے
اسسٹنٹ کمشنرز اور نمبرداران کے ذریعے سرکاری رقبوں پر زیادہ سے زیادہ گندم کی کاشت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے زرعی اقدامات کے تحت بھرتی ہونے والے انٹرنیز نے بھی شرکت کی اور اپنا فیڈبیک پیش کیا۔ڈائریکٹر زراعت نے بتایا کہ گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے مقرر ہونے سے کاشتکار بھرپور جذبے کے ساتھ بوائی کر رہے ہیں۔ صوبہ بھر میں اس سال 62 لاکھ ٹن گندم خریدنے کا ہدف رکھا گیا ہے ۔ تصدیق شدہ بیج 55 روپے فی بیگ پر دستیاب ہے جبکہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس بھی بیج کی وافر مقدار موجود ہے ۔ اس سال تین نئی گندم کی اقسام بھی متعارف کرائی گئی ہیں جو بہتر پیداوار کی توقع رکھتی ہیں۔محکمہ انہار کے افسران نے اجلاس کو بتایا کہ نہری پانی کی فراہمی میں کوئی مسئلہ نہیں اور تمام نہریں معمول کے مطابق بہہ رہی ہیں۔ ڈویژن بھر میں کھاد بھی وافر مقدار میں کنٹرول نرخوں پر دستیاب ہے ۔ کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ گندم کی بروقت کاشت، کھاد کی دستیابی، پانی کی فراہمی اور بیج کی فراہمی پر مسلسل نظر رکھی جائے تاکہ کسانوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔