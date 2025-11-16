صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کی کھلی کچہری، شہری مسائل کے حل کی ہدایات

  • سرگودھا
آر پی او کی کھلی کچہری، شہری مسائل کے حل کی ہدایات

کھلی کچہری کا مقصد عوامی مسائل کی نشاندہی اور فوری حل ہے : شہزاد آصف

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او محمد صہیب اشرف کے ہمراہ پولیس چوکی پل 111 تھانہ عطا شہید میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔آر پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی متعلقہ پولیس افسران کو ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوامی مسائل کی نشاندہی، فوری حل، اور پولیس و عوام کے درمیان تعاون اور اعتماد کو مزید مستحکم کرنا ہے ۔شہریوں نے ڈمپرز کے باعث حادثات کی روک تھام کے اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ ان اقدامات کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے ۔ آر پی او نے بتایا کہ سردی، دھند اور گنے کے سیزن کے دوران بھاری گاڑیوں کے آمدورفت کے اوقات میں اضافہ کیا گیا ہے ، اور اگر ڈرائیور ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کریں تو دوبارہ شام چھ سے صبح چھ کے ٹریفک اوقات بحال کر دیے جائیں گے ۔بعد ازاں آر پی او نے چوکی پل 111 کی نئی عمارت کے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا اور ہدایت دی کہ تعمیراتی کام معیار کے مطابق بروقت مکمل کیا جائے ۔

 

