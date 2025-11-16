پپلاں:المعز شوگر ملز ہرنولی میں گنے کے کرشنگ سیزن کا باقاعدہ افتتاح
کندیاں (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چوہدری ظفر اقبال نے ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹری رضوان اکرم ڈار کے ہمراہ المعز شوگر ملز ہرنولی کا دورہ کیا اور ۔۔۔
گنے کے کریشنگ سیزن 2025-26 کا فیتہ کاٹ کر باضابطہ افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں شوگر ملز انتظامیہ اور کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔اسسٹنٹ کمشنر نے شوگر ملز کے مختلف شعبہ جات اور کریشنگ کے عمل کا معائنہ کیا، ساتھ ہی گنے کی ٹرالیوں کے وزن کے عمل کو بھی چیک کیا۔ انہوں نے شوگر ملز انتظامیہ کو ہدایت کی کہ کسانوں کو گنے کی فصل کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے ۔