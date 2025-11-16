27ویں آئینی ترمیم سے شہید بے نظیر بھٹو کا خوا ب شر مند ہ تعبیر ہو ا:تسنیم ا حمد قریشی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صدر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظور ی سے شہید بے نظیر بھٹو کا خوا ب شر مند ہ تعبیر ہو ا ہے۔۔
صد ر مملکت آ صف علی زردا ری کے دستخظ سے دو نو ں ایوا نو ں سے منظور شد ہ 27و یں آئینی ترمیم آئین کا حصہ بن گئی ہے یہ صورتحا ل پور ی قو م کیلئے اطمینان کا با عث ہے کیونکہ یہ قا نو ن ساز ی دو تہا ئی ا کثر یت سے متفقہ طور پر ہو ئی ہے بے نظیر بھٹو شہید کے میثاق جمہور یت میں وفاقی آئینی عد الت کا قیا م شامل تھا ا س کے قیا م کے بعد شہید بی بی کا خواب پورا ہوا ۔