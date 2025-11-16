ساتواں ریجنل رابطہ کمیٹی اجلاس، امن و امان کا جائزہ
ڈی پی اوز اور دیگر تمام پولیس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر محمد شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ریجنل رابطہ کمیٹی کا ساتواں اجلاس آر پی او آفس میں منعقد ہوا، جس میں ڈی پی اوز اور دیگر تمام پولیس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔اجلاس میں ریجنل پولیس کے باہمی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے ساتھ پولیس سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ۔آر پی او نے کہا کہ ریجنل رابطہ کمیٹی کا مقصد اداروں کے درمیان مستقل رابطے کو مضبوط بنانا اور عوام کو بہتر سیکیورٹی و سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس فورس کے تشخص، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے تمام افسران اپنی ذمہ داریاں پوری لگن کے ساتھ ادا کریں۔