ون ڈش پابندی،سختی سے عملدرآمد کرانے کا حکم
ڈویژن کے تمام اضلاع میں آج سے فیلڈ ٹیمیں متحرک کرنے اور خلاف ورزی پر فوری قانونی کارروائی کے احکامات جاری ،قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ شادی ہالز میں ون ڈش پابندی پر ہر حال میں عملدرآمد کروایا جائے ۔ ڈویژن کے تمام اضلاع میں آج سے فیلڈ ٹیمیں متحرک کرنے اور خلاف ورزی پر فوری قانونی کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ۔ یہ ہدایت انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی بہبود سے متعلق اقدامات کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم، ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر، ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس اور اے ڈی سی آر بھکر نے شرکت کی۔ کمشنر نے کہا کہ عوامی سہولت ہماری اولین ترجیح ہے ۔ ون ڈش پابندی، قیمتوں پر عمل درآمد، ترقیاتی سکیموں کی رفتار اور شہروں کی صفائی براہ راست شہریوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔انہوں نے ہدایت کی کہ تمام افسر فیلڈ میں نظر آئیں اور ہر کام میں شفافیت اور ذمہ داری دکھائیں، کسی بھی سطح پر غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ رہائشی علاقوں اور بازاروں میں پختہ تجاوزات کے خلاف مؤثر آپریشن شروع کیا جائے اور اس پر روزانہ پیش رفت رپورٹ دی جائے ۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز نے 31 مختلف ایجنڈا پوائنٹس پر تفصیلی بریفنگ دی، جن میں روٹی کی قیمتیں، ترقیاتی سکیموں کی پیش رفت، تعلیمی اداروں کی انسپیکشن، طبی مراکز کی صورتحال، انکروچمنٹ کے خلاف کارروائیاں، ایس ڈبلیو ایم سی کی کارکردگی، ٹرانسپورٹ مانیٹرنگ، زرعی امور اور وزیر اعلیٰ پورٹل پر شکایات شامل تھیں۔ کمشنر نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ہر ہفتے کم از کم دو ترقیاتی سکیموں کا موقع پر معائنہ کریں اور اپنی ٹیموں کو فیلڈ میں فعال رکھیں۔