چنگ چی رکشوں کے سٹینڈ پر مافیا کی بھتہ وصولی،ٹریفک جام مسائل برقرار،لوگوں کو مشکلات

  • سرگودھا
چنگ چی رکشوں کے سٹینڈ پر مافیا کی بھتہ وصولی،ٹریفک جام مسائل برقرار،لوگوں کو مشکلات

کچہری بازار، کارخانہ بازار، امین بازار، شربت چوک، فیصل بازار، سول ہسپتال چوک، فاطمہ جناح روڈ اور نوری گیٹ چوک سمیت اہم شاہراؤں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں ،کمشنر سر گو دھا سے نوٹس لینے کی اپیل

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)شہر میں جگہ جگہ قائم چنگ چی رکشوں کے سٹینڈز سے مبینہ طور پر مافیا کی بھتہ وصولی کا سلسلہ جاری ہے ، جبکہ ناقص حکمت عملی کے باعث اندرون بازاروں میں ٹریفک کی بدترین بندش اور آمدورفت میں رکاوٹیں باعث تشویش بن گئی ہیں۔ذرائع کے مطابق کچہری بازار، کارخانہ بازار، امین بازار، شربت چوک، فیصل بازار، سول ہسپتال چوک، فاطمہ جناح روڈ اور نوری گیٹ چوک سمیت اہم شاہراؤں پر ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں اور گردونواح کی آبادیوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ۔ اکثر گاڑیاں گلی محلوں میں داخل ہونے سے وہاں کے رہائشیوں کے لیے دشواری کا سبب بن رہی ہیں۔ذرائع نے بتایا کہ مذکورہ بازاروں میں رکشہ ڈرائیورز سے مافیا کے لوگ مبینہ طور پر زبردستی بھتہ وصول کرتے ہیں۔ ڈرائیوروں کا کہنا ہے جو بھتہ نہ دے ، اس کا ٹائرپھاڑ دیا جاتا ہے ، اور 5 ہزار کا نقصان کر دیا جاتا ہے اس لیے بھتہ دینا مجبوری ہے ۔شہریوں نے کمشنر سرگودھا سے استدعا کی ہے کہ وہ اس اہم مسئلے کی فوری توجہ دیں ۔

 

