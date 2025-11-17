صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسربازی کے ذریعے مسافروں کولوٹنے والا گروہ بے نقاب

  • سرگودھا
عبداﷲسے 15ہزار کی چینج لی ،10ہزار واپس کرکے کہا اب ضرورت نہیں رقم پوری کرنے کیلئے کہنے پر دھمکیاں،ارشد، فیصل ، افضال وغیر پر مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نوسربازی کے ذریعے مسافروں سے لوٹ مار کرنے والے پانچ رکنی گروہ قانون کی زد میں آ گیا بتایا جاتا ہے کہ موٹر وے سروس ایریاز میں فراڈ کی واراتیں بڑھتی جا رہی ہیں گزشتہ روز بھی فیصل آباد کے عبداﷲ کو ایک دوکاندار نے 15ہزار روپے کی چینج لی اور کچھ دیر بعد یہ کہہ کر دس ہزار روپے واپس کئے کہ چینج مل گئی ہے ، متاثرہ شخص نے جب اپنی رقم پوری کرنے کا کہا تو وہ اور اسکے ساتھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے ،اطلاع ملنے پر موٹر وے پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا، جن میں ارشد، فیصل ، افضال ، سلطان اور تذلب حسن شامل ہیں۔

 

