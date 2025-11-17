صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے کو حبس بے جا میں رکھنے ،ماں کو تھپڑ مارنے پر د کاندار کے خلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) 11سالہ بچے کو حبس بے جا میں رکھنے اور اسکی ماں کو تھپڑ مارنے پر دوکاندار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

 پولیس کے مطابق چھنی تاجہ ریحان کے رہائشی شوکت علی کا گیارہ سالہ بیٹا ایان علی محلے میں ایک دوکان پر چیز لینے گیا جہاں عدنان نامی دوکاندار نے بقایا رقم کے تنازعہ پر اسے محبوس کر لیا، بچے کی ماں لینے آئی تو ملزم نے اسے تھپڑے مارے ، اور برہنہ ہو کر غلیظ گالیاں بکنے لگا، جس پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

