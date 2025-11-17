صفائی کے ناقص انتظامات ملاوٹ پر سویٹس شاپ ،کھویا یونٹ سیل،21کو جرمانے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے سرگودھا میں چیکنگ کرتے ہوئے صفائی کے ناقص انتظامات پر سویٹس شاپ جبکہ سکمڈ مِلک اور ویجیٹیبل آئل سے پنیر کی پروڈکشن پر۱کھویا یونٹ کو سیل کرتے ہوئے۔۔۔
35کلوسکمڈ مِلک ، 45کلو مضر صحت پنیر،کڑاہے اورفریزر ضبط کر لئے ،مزید کارروائیوں کے دوران21فوڈ پوائنٹس کو صفائی کے ناقص انتظامات،ناقص سٹوریج ، کھلے مصالحہ جات اور زائد المعیاد اشیاء کی فروخت ،نامکمل میڈیکل سرٹیفکیٹس اورسابقہ نوٹسز کی عدم تعمیل کے باعث مجموعی طور پر 1لاکھ 24ہزار روپے جرمانہ عائد کیاگیا۔