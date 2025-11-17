صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی میں چھینا گیا 52 لاکھ روپے مالیت کا ٹرک برآمد،ملزم گرفتار

  • سرگودھا
ڈکیتی میں چھینا گیا 52 لاکھ روپے مالیت کا ٹرک برآمد،ملزم گرفتار

خوشاب (نمائندہ دُنیا) صدر پولیس جوہرآباد نے دو ہفتے قبل ڈکیتی کے دوران چھینا جانے والا 52 لاکھ روپے مالیت کا ٹرک برآمد کر لیا۔۔۔

 جسے شناخت کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ٹرک کو 5 نومبر کو نامعلوم ملزمان نے چھینا تھا۔ پولیس نے جدید طریقہ تفتیش اور ٹیکنیکل ذرائع استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور مزید وارداتیں ٹریس ہونے کے امکانات ہیں۔ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شرازی نے تھانہ صدر جوہرآباد پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری سکولوں کے میدان آباد کرنیکا فیصلہ،قریبی رہائشیوں کو مشروط اجازت

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر