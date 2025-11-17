ڈکیتی میں چھینا گیا 52 لاکھ روپے مالیت کا ٹرک برآمد،ملزم گرفتار
خوشاب (نمائندہ دُنیا) صدر پولیس جوہرآباد نے دو ہفتے قبل ڈکیتی کے دوران چھینا جانے والا 52 لاکھ روپے مالیت کا ٹرک برآمد کر لیا۔۔۔
جسے شناخت کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ٹرک کو 5 نومبر کو نامعلوم ملزمان نے چھینا تھا۔ پولیس نے جدید طریقہ تفتیش اور ٹیکنیکل ذرائع استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور مزید وارداتیں ٹریس ہونے کے امکانات ہیں۔ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شرازی نے تھانہ صدر جوہرآباد پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔