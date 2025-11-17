صحافی ابرار مغل کے والد انتقال کر گئے
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہرآباد اور ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا کلب خوشاب کے سینئر ممبر ابرار مغل کے والد صوبیدار(ر) محمد ممتاز مغل انتقال کر گئے ۔ مرحوم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں قبرستان نسیم کالونی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔نمازِ جنازہ میں صحافیوں سمیت مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور قل شریف کل بروز سوموار صبح 9 بجے جامع مسجد نورانی، ایدھی روڈ نسیم کالونی جوہرآباد میں ہوگی، جبکہ آخری دعا 10 بجے کی جائے گی۔