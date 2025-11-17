دوران ڈکیتی شہری قتل،مقتول کی بیوی اور آشنا گرفتار
صفیہ نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کیلئے دوران ڈکیتی قتل کا ڈرامہ رچایا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) نواحی گاوں میں دوران ڈکیتی شہری کے قتل کے معاملے میں پولیس نے چند گھنٹوں کے اندر مقتول کی بیوی اور اس کے آشنا کو گرفتار کر لیا۔پولیس رپورٹ کے مطابق گذشتہ شب جڑانوالہ کے تھانہ روڈ، الہ روڈ کے علاقے 26 گ ب کے رہائشی یونس نے اطلاع دی کہ دو نامعلوم ڈاکو گھر میں گھس کر 5 لاکھ روپے نقدی اور موبائل فونز چھین کر مزاحمت پر فائرنگ کر کے اس کے بھائی مصطفٰی کو قتل کر کے فرار ہوگئے ۔سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر نے نامعلوم ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور ایس پی جڑانوالہ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ٹیم نے چند گھنٹوں کی تحقیقات کے دوران قتل میں ملوث مقتول کی بیوی صفیہ اور اس کے آشنا عبد اللہ کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا۔پولیس کے مطابق گرفتار خاتون صفیہ نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے آشنا عبد اللہ کے ساتھ مل کر مصطفٰی کو فائرنگ کرکے قتل کیا اور دوران ڈکیتی شوہر کے قتل کا ڈرامہ رچا دیا۔ پولیس نےخاتون اور اس کے آشناء کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔