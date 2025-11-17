پاکستا ن شو گر کے مریضوں کی بڑھتی شرح کے ساتھ دنیا بھر میں سرفہرست ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستان شوگر کے مریضوں کی بڑھتی شرح کے ساتھ دنیا بھر میں سرفہرست ہے۔۔۔
ملک میں شو گر کے مریضوں کی تعداد3کر وڑ 30لا کھ سے تجا و ز کر چکی ہے ر پور ٹ کے مطا بق ملک میں ر و زا نہ 11سو امو ات شو گر کی وجہ سے ہوتی ہیں ا س صورتحا ل پر قا بو پا نے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقداما ت نہ کیے گئے تو ا ندیشہ ہے ملک میں شو گر کے مریضوں کی تعداد مز ید بڑھ جا ئے گی۔ ا س سلسلہ میں متعلقہ ا دا ر ے عوام میں شوگر سے بچا ؤ کی مہم اور د یگر اقدا ما ت کو یقینی بنا ئیں۔