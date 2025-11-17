صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھتے ہی مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے ،غلام قادر جام

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ پٹرو لیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوامی سطح پر گہر ی بے چینی پیدا کر تا ہے۔۔۔

 کیونکہ تیل کی قیمت بر ا ہ راست ہمیشہ ہی عوامی سطح پر مشکلا ت پیدا کر نے کا مو جب بنتی ہیں جب بھی پٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھتے ہی ٹرانسپورٹ سے لے کر اشیا ئے خوردو نو ش اور ہر چیز کے ر یٹ اسی رفتار سے بڑھتے ہیں یوں مہنگا ئی میں ہو نے وا لا اضافہ تمام طبقات کیلئے پریشا نی کا با عث بنتا ہے حکو مت عوا م کو مہنگا ئی کی لہر سے محفوظ ر کھنے کیلئے مو ثر اقد اما ت ا ٹھا ئے ۔ 

 

