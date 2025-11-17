پٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھتے ہی مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے ،غلام قادر جام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ پٹرو لیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوامی سطح پر گہر ی بے چینی پیدا کر تا ہے۔۔۔
کیونکہ تیل کی قیمت بر ا ہ راست ہمیشہ ہی عوامی سطح پر مشکلا ت پیدا کر نے کا مو جب بنتی ہیں جب بھی پٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھتے ہی ٹرانسپورٹ سے لے کر اشیا ئے خوردو نو ش اور ہر چیز کے ر یٹ اسی رفتار سے بڑھتے ہیں یوں مہنگا ئی میں ہو نے وا لا اضافہ تمام طبقات کیلئے پریشا نی کا با عث بنتا ہے حکو مت عوا م کو مہنگا ئی کی لہر سے محفوظ ر کھنے کیلئے مو ثر اقد اما ت ا ٹھا ئے ۔