  • سرگودھا
27ویں آئینی ترمیم میثاق جمہور یت کی شق پر عمل درآمد ہے ،چو دھری حمزہ خالد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری سوشل میڈیا ونگ پی ایم ایل این چو دھری حمزہ خالد نے کہا ہے کہ۔۔۔

 27ویں آئینی ترمیم میثاق جمہور یت کی شق پر عمل درآمد ہے جو لو گ استعفے دے ر ہے ہیں و ہ عد لیہ کی آز اد ی کیلئے نہیں بلکہ ا پنے سیاسی ا یجنڈے کے تمام دروازے بند ہو تے دیکھ کر ما یوسی میں استعفے دے رہے ہیں میثاق جمہور یت پر پیپلزپارٹی اور مسلم لیگ ن تمام جماعتوں نے دستخظ کیے تھے آئینی عدا لت کا قیام عدالتی نظا م کی مضبو طی ہے ۔

 

