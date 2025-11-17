صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی ترقی کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں: حاجی علی عامر چو دھری

  • سرگودھا
ملکی ترقی کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں: حاجی علی عامر چو دھری

بھلوال (نمائندہ دنیا )مرکزی انجمن تاجران بھلوال کے سینئر نائب صدر حاجی علی عامر چو دھری نے کہا ہے کہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر شہری کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ اجتماعی کوششوں کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔

انہوں نے کہا کہ اتحاد، محنت اور دیانتداری وہ بنیادی اصول ہیں جنہیں اپنائے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تاجر برادری، صنعت کار، مزدور اور عام شہری سب کو باہمی تعاون اور ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تاکہ ملک کو معاشی اور سماجی طور پر مضبوط بنایا جاسکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینی چاہیے کیونکہ اجتماعی سوچ اور ایمانداری ہی پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لاسکتی ہے ۔ان کے مطابق کاروباری نظام کی بہتری ملک کی مجموعی ترقی کا اہم ستون ہے اور تاجر ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔

 

