این اے 96 ضمنی الیکشن:طلال چودھری کی عوامی ملاقاتیں
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) ضمنی الیکشن این اے 96 کے امیدوار مسلم لیگ ن بلال بدر چوہدری کی انتخابی مہم کے دوران وفاقی وزیر مملکت داخلہ محمد طلال چودھری نے ہاؤسنگ کالونی، مسجد بازار، لنڈا بازار، گوردوارہ بازار اور اندرون شہر دکانوں پر جا کر عوام سے ملاقاتیں کیں۔
محلہ میونسپل کالونی میں سابق چیئرمین بلدیہ حاجی مہر محمد اسلم اور سینئر رہنما شیخ ابوبکر کی جانب سے شاندار کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ کارکنان نے سینیٹر محمد طلال چودھری کے فرزند حسان طلال چودھری کی شرکت پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور نعرے لگائے ۔اس موقع پر ضلعی سینئر نائب صدر آفتاب اکبر چوہدری، سعید انور بھولا، چودھری محمد اشرف، چودھری عبدالرحمن، چودھری محمد سعید اور دیگر بھی موجود تھے ۔