صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 96 ضمنی الیکشن:طلال چودھری کی عوامی ملاقاتیں

  • سرگودھا
این اے 96 ضمنی الیکشن:طلال چودھری کی عوامی ملاقاتیں

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) ضمنی الیکشن این اے 96 کے امیدوار مسلم لیگ ن بلال بدر چوہدری کی انتخابی مہم کے دوران وفاقی وزیر مملکت داخلہ محمد طلال چودھری نے ہاؤسنگ کالونی، مسجد بازار، لنڈا بازار، گوردوارہ بازار اور اندرون شہر دکانوں پر جا کر عوام سے ملاقاتیں کیں۔

محلہ میونسپل کالونی میں سابق چیئرمین بلدیہ حاجی مہر محمد اسلم اور سینئر رہنما شیخ ابوبکر کی جانب سے شاندار کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ کارکنان نے سینیٹر محمد طلال چودھری کے فرزند حسان طلال چودھری کی شرکت پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور نعرے لگائے ۔اس موقع پر ضلعی سینئر نائب صدر آفتاب اکبر چوہدری، سعید انور بھولا، چودھری محمد اشرف، چودھری عبدالرحمن، چودھری محمد سعید اور دیگر بھی موجود تھے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ، انسداد سموگ و ڈینگی مہم کا جائزہ

واسا کے سیوریج منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کا حکم

گندم بڑھاؤ مہم؛ چک 142 جھمرہ میں فارمر ڈے کا انعقاد

فیسوں،ٹیچنگ ونان ٹیچنگ سٹاف کی ریکروٹمنٹ کیلئے کمیٹی قائم

گندم کی کاشت ، ہدف کیلئے وسائل بروئے کار لا رہے :وزیرِ زراعت

ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کیلئے ہاٹ سپاٹس کی نگرانی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر