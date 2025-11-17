خوشاب،جوہرآباد ڈبل روڈ مکمل ہونے سے پہلے ہی بیٹھ گئی
کروڑوں روپے کے ڈبل روڈ منصوبے میں مبینہ بدعنوانی کے شواہدسامنے آ گئے سڑک کی ٹوٹ پھوٹ تعمیراتی کمپنی اورمتعلقہ محکمے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان
خوشاب (نمائندہ دُنیا)محکمہ ہائی وے کے کروڑوں روپے کے ڈبل روڈ منصوبے میں مبینہ بدعنوانی کے سنگین شواہد سامنے آ گئے ، خوشاب،جوہرآباد زیر تعمیر دو رویہ سڑک پر تکمیل سے قبل ہی گڑھے پڑنا شروع ہو گئے ،سڑک کے ٹوٹنے سے بننے والے گڑھے تعمیراتی کمپنی اور متعلقہ محکمے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں،عوامی و سماجی حلقوں نے میگا پراجیکٹ میں اس بدعنوانی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی فوری تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔