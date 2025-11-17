صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب،جوہرآباد ڈبل روڈ مکمل ہونے سے پہلے ہی بیٹھ گئی

  • سرگودھا
خوشاب،جوہرآباد ڈبل روڈ مکمل ہونے سے پہلے ہی بیٹھ گئی

کروڑوں روپے کے ڈبل روڈ منصوبے میں مبینہ بدعنوانی کے شواہدسامنے آ گئے سڑک کی ٹوٹ پھوٹ تعمیراتی کمپنی اورمتعلقہ محکمے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان

خوشاب (نمائندہ دُنیا)محکمہ ہائی وے کے کروڑوں روپے کے ڈبل روڈ منصوبے میں مبینہ بدعنوانی کے سنگین شواہد سامنے آ گئے ، خوشاب،جوہرآباد زیر تعمیر دو رویہ سڑک پر تکمیل سے قبل ہی گڑھے پڑنا شروع ہو گئے ،سڑک کے ٹوٹنے سے بننے والے گڑھے تعمیراتی کمپنی اور متعلقہ محکمے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں،عوامی و سماجی حلقوں نے میگا پراجیکٹ میں اس بدعنوانی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی فوری تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری سکولوں کے میدان آباد کرنیکا فیصلہ،قریبی رہائشیوں کو مشروط اجازت

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر