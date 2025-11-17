مڈھ رانجھا میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول نہ ہوسکیں
ناجائز منافع خوری، اوور چارجنگ کے باعث شہری پریشانی سے دوچار
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھااشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول نہ ہوسکیں، مہنگے داموں فروخت جاری،شہری پریشانی میں مبتلا۔مڈھ رانجھا اور گردونوا ح میں اشیائے خوردونوش کی قیمتیں کنٹرول نہ ہونے سے شہری شدید پریشانی سے دوچارہیں ۔ ناجائز منافع خوری، اوور چارجنگ کے باعث آٹا،چینی،انڈے ،دالیں،کوشت سمیت اشیاء ضروریہ کی سرکاری نرخناموں کے برعکس من مانے نرخوں پر بدستور فروخت جاری ہے ۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف مہیا کرنے کیلئے ٹھوس اقدامات اُٹھائے جائیں اور اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنائی جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف میسر ہوسکے ۔