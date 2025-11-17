صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈھ رانجھا میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول نہ ہوسکیں

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول نہ ہوسکیں

ناجائز منافع خوری، اوور چارجنگ کے باعث شہری پریشانی سے دوچار

مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھااشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول نہ ہوسکیں، مہنگے داموں فروخت جاری،شہری پریشانی میں مبتلا۔مڈھ رانجھا اور گردونوا ح میں اشیائے خوردونوش کی قیمتیں کنٹرول نہ ہونے سے شہری شدید پریشانی سے دوچارہیں ۔ ناجائز منافع خوری، اوور چارجنگ کے باعث آٹا،چینی،انڈے ،دالیں،کوشت سمیت اشیاء ضروریہ کی سرکاری نرخناموں کے برعکس من مانے نرخوں پر بدستور فروخت جاری ہے ۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف مہیا کرنے کیلئے ٹھوس اقدامات اُٹھائے جائیں اور اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنائی جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف میسر ہوسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجلی کنکشن فیس میں ہو شر با اضافہ ، سنگل فیز 22 ہزار 800 اور تھری فیز 67 ہزار روپے مقرر

سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کرنیوالوں کیخلاف آپریشن تیز کرنے کافیصلہ

ریسکیو 1122 ، ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

پھٹے کپڑے ،ٹوپی ، ہاتھ میں سپارہ ،کمسن بھکاریوں کی یلغار

بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی کااستعمال بڑھ گیا

گجرات:عالمی معیار کے ریسٹورنٹ اور فٹنس جم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر