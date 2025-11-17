صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
27ویں ترمیم عد لیہ کی آزا د ی کے تا بوت میں آخر ی کیل :منیر احمد کھرل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم دراصل ایک طاقتور طبقے کے قبضے کی سازش ہے۔۔۔

ججوں کی عمر بڑھانے ، منتقلی کے اختیا ر ات دینے اور حکو مت کے پسند ید ہ جج تعینا ت کر نے کی راہ ہمو ار کر نے کی یہ ترمیم عد لیہ کی آزا د ی جمہور یت اور سو ل با لا دستی کے تا بو ت میں آخر ی کیل ہے 27ویں ترمیم منظور ہو نے سے پاکستا ن کے وفاقی ڈھانچے اور جمہور ی اقدار کو کمزور کر د یا گیا متعدد جج نے مستعفی ہو کر قو م کی بھرپور طریقہ سے ترجما نی کی ہے ۔

 

