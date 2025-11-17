عوام کو مزید خوشخبریاں ملیں گی، حکومت کی پالیسیوں سے مہنگائی میں کمی آئی ہے :حافظ ضیاء الرحمن رانا
بھلوال (نمائندہ دنیا )پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما حافظ ضیاء الرحمن رانا نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کو مزید خوشخبریاں ملیں گی اور تمام شعبوں میں نمایاں ریلیف فراہم کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ عوام کا معیارِ زندگی بہتر بنانا (ن) لیگ کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے حکومت مربوط اقدامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی مثبت پالیسیوں کے باعث مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے ۔ (ن) لیگ کی قیادت نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا اور ملک کو مشکلات سے نکالنے کی بھرپور جدوجہد جاری ہے ۔انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں پاکستان خود انحصاری کی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔