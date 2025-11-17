صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کیڈٹ کالج بھلوال میں یومِ والدین کی شاندار تقریب کیڈٹس کا شاندارمارچ پاسٹ

بھلوال (نمائندہ دنیا )کیڈٹ کالج بھلوال میں یومِ والدین کی پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں لیفٹنینٹ جنرل (ر) ہمایوں عزیز ہلالِ امتیاز (ملٹری) نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔

 تقریب میں ایم ڈی کیڈٹ کالج بریگیڈیئر نور سلطان لالی، ڈائریکٹر ڈاکٹر بشارت جاوید اور ڈائریکٹر چوہدری لیاقت علی وڑائچ سمیت والدین، معززین شہر اور میڈیا نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔خاکی وردی میں ملبوس کیڈٹس کے چاق و چوبند دستے نے مہمان خصوصی کو جنرل سلیوٹ پیش کیا، جس کے بعد انہوں نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ قومی اور کالج کے پرچم تھامے کیڈٹس نے شایان شان انداز میں مارچ پاسٹ کیا جسے شرکا نے بے حد سراہا۔تقریب میں پی ٹی شو، جمناسٹک، بینڈ، کراٹے ، آگ کے گولے سے گزرنے کا دلیرانہ مظاہرہ، مارشل آرٹس، گھوڑ سواری، رائیڈنگ کلب اور نیزہ بازی کی شاندار پرفارمنس پیش کی گئی۔

 

