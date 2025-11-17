صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27ویں آئینی ترمیم نظامِ انصاف میں بہتری کا باعث بنے گی،مہر نواز ایڈووکیٹ

  • سرگودھا
27ویں آئینی ترمیم نظامِ انصاف میں بہتری کا باعث بنے گی،مہر نواز ایڈووکیٹ

بھیرہ (نامہ نگار)مسلم لیگ (ن) لائرز فورم پنجاب کے نائب صدر اور تحصیل بار بھیرہ کے بانی سابق جنرل سیکرٹری مہر محمد نواز ایڈووکیٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 اس فیصلے سے ملک میں آئین کی حکمرانی مضبوط ہوگی اور نظامِ انصاف میں نمایاں بہتری آئے گی۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام ایک دیرینہ قانونی تقاضا تھا جسے ملکی سیاسی قیادت نے میثاقِ جمہوریت میں بھی شامل کیا، جو اس کی آئینی اور جمہوری اہمیت کو واضح کرتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کے قیام سے آئینی مقدمات کی بروقت سماعت ممکن ہو سکے گی، عام عدالتوں پر بوجھ کم ہوگا، اور برسوں سے زیرِ التوا مقدمات کے فیصلے تیزرفتاری سے ہو سکیں گے ، جس سے عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد بحال ہوگا۔ 

 

