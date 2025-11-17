دہشت گردی کی نئی لہر تشویشناک ہے :ملک شہادت اعوان
خوشاب (نمائندہ دُنیا)سابق وزیرِ مملکت برائے قانون و انصاف ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں خطرے کی گھنٹی ہیں۔
ضلع کچہری اسلام آباد اور وانا کیڈٹ کالج میں دہشت گردی کے حالیہ حملوں کے بعد سکیورٹی اداروں کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع کچہری میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں وکلاء کی شہادتیں اور زخمی ہونا انتہائی المناک ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ایک جانب بھارت اور دوسری جانب افغانستان کی جانب سے دہشت گردوں کی سرپرستی پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی سازش ہے ۔