بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر برداشت نہیں، رضوان مختار رندھاوا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)سابق مشیر وزیراعلیٰ پنجاب رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی میں تاخیر سے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔
بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں مزید تاخیر کسی صورت قبول نہیں۔اپنی رہائش گاہ چک 47-ایم بی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نئی حد بندیوں کی آڑ میں مسلسل تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے ۔ اگرچہ حکومت نے 42 دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل کرنے کا ہدف دیا ہے لیکن کام کی رفتار دیکھ کر واضح ہے کہ یہ مرحلہ مقررہ وقت میں پورا نہیں ہوگا۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن حکومت کو حلقہ بندیوں کا عمل تیز کرنے کا پابند بنائے ، ورنہ اپریل 2026 میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نظر نہیں آتا۔