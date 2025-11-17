صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر برداشت نہیں، رضوان مختار رندھاوا

  • سرگودھا
بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر برداشت نہیں، رضوان مختار رندھاوا

خوشاب (نمائندہ دُنیا)سابق مشیر وزیراعلیٰ پنجاب رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی میں تاخیر سے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔

 بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں مزید تاخیر کسی صورت قبول نہیں۔اپنی رہائش گاہ چک 47-ایم بی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نئی حد بندیوں کی آڑ میں مسلسل تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے ۔ اگرچہ حکومت نے 42 دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل کرنے کا ہدف دیا ہے لیکن کام کی رفتار دیکھ کر واضح ہے کہ یہ مرحلہ مقررہ وقت میں پورا نہیں ہوگا۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن حکومت کو حلقہ بندیوں کا عمل تیز کرنے کا پابند بنائے ، ورنہ اپریل 2026 میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نظر نہیں آتا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری سکولوں کے میدان آباد کرنیکا فیصلہ،قریبی رہائشیوں کو مشروط اجازت

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر