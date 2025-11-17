صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیکر پر چندہ مانگنے ،سامان بیچنے پر 8افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
سپیکر پر چندہ مانگنے ،سامان بیچنے پر 8افراد کیخلاف مقدمہ درج

مڈھ موڑ پر محمد امتیاز علاقے کی زیر تعمیر مسجد کیلئے لاؤڈ سپیکر پر چندہ مانگ رہا تھا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ساؤنڈ سسٹم کی خلاف ورزی پر چندہ مانگنے والے مولوی اور سات پھیری والے حوالات جا پہنچے بتایا جاتا ہے کہ مڈھ موڑ پر محمد امتیاز علاقے کی ایک زیر تعمیر مسجد کیلئے لاؤڈ سپیکر پر چندہ مانگ رہا تھا ، جبکہ حسین آباد،معظم آباد،نہنگ سمیت دیگر علاقوں میں کاروائیوں کے دوران پھیر ی لگا کر اشیاء فروخت کرنے کیلئے غیر قانونی طور پر لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے پر ظفر اقبال،غلام شہباز،منیب الرحمان،ارشد، صابر حسین، محمد عنصر اور ثاقب کو موقع پر پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،رفتار میں اضافے کے احکامات

بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا،سعیدغنی

کوئی جگہ قبضہ مافیاؤں سے محفوظ نہیں رہی،منعم ظفر

شہروں میں جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کا قیام ناگزیر،گورنر

سیاسی بازیگروں نے جمہوریت کو کمزور کیا،شاداب رضا

مفاد پرست قیادت نے خودمختاری داؤپرلگادی،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر