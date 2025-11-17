سپیکر پر چندہ مانگنے ،سامان بیچنے پر 8افراد کیخلاف مقدمہ درج
مڈھ موڑ پر محمد امتیاز علاقے کی زیر تعمیر مسجد کیلئے لاؤڈ سپیکر پر چندہ مانگ رہا تھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ساؤنڈ سسٹم کی خلاف ورزی پر چندہ مانگنے والے مولوی اور سات پھیری والے حوالات جا پہنچے بتایا جاتا ہے کہ مڈھ موڑ پر محمد امتیاز علاقے کی ایک زیر تعمیر مسجد کیلئے لاؤڈ سپیکر پر چندہ مانگ رہا تھا ، جبکہ حسین آباد،معظم آباد،نہنگ سمیت دیگر علاقوں میں کاروائیوں کے دوران پھیر ی لگا کر اشیاء فروخت کرنے کیلئے غیر قانونی طور پر لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے پر ظفر اقبال،غلام شہباز،منیب الرحمان،ارشد، صابر حسین، محمد عنصر اور ثاقب کو موقع پر پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔