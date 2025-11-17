10لاکھ سبسڈی کے باوجود کسانو ں کی ٹریکٹر سکیم میں عدم دلچسپی
زمینداروں کیلئے 330 ٹریکٹر سبسڈی پر دینے کی منظوری ،صرف 270درخواستیںمہنگائی کے دور میں 25لاکھ روپے ادا کرنا مشکل ،پالیسی کو آسان بنایاجائے ،زمیندار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے ٹر یکٹر پر دس لاکھ روپے کی سبسڈی کے باوجود زمینداروں نے ٹریکٹر خریدنے پر عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے ، یہی وجہ ہے کہ درخواستیں ٹارگٹ سے کم جمع کرائی گئیں ذرائع کے مطابق حکومت نے ضلع سرگودھا کے زمینداروں کیلئے 330 ٹریکٹر سبسڈی پر دینے کی منظوری دی تھی لیکن 270کے قریب زمینداروں نے درخواستیں دی ہیں جنہیں آج سے ٹریکٹر کی تقسیم شروع ہو رہی ہے حکومت فی ٹریکٹر دس لاکھ روپے ادا کر رہی ہے جبکہ باقی 25لاکھ روپے زمینداروں نے ادا کرنے ہیں اس حوالے سے زمینداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں یکمشت25لاکھ روپے ادا کرنا مشکل ہے ،اس حوالے سے پالیسی کو آسان بنایا جائے ۔