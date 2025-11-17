کھانسی،زکام، گلے اور بخار سمیت دیگر بیماریاں پھیلنے لگیں
گرم کپڑوں کے استعمال ،ٹھنڈی اور کھٹی اشیاء سے پرہیز کی ہدایت جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موسم کی تبدیلی نے چھوٹے بچوں ،جوانوں اور بوڑھوں میں کھانسی’ زکام’ گلے اور بخار سمیت دیگر بیماریاں وبائی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہیں، اورسرکاری طور پر مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث نجی کلینکس آباد ہونا شروع ہو گئے ’ ڈاکٹرز کے مطابق گلے کے امراض’ کھانسی اور بخار کی بیماری میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ، صبح کے اوقات میں سکول جانے والے چھوٹے بچوں کو حفاظتی انتظامات سے ان موذی امراض سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے ’ گرم کپڑوں کے استعمال اور ٹھنڈی اور کھٹی اشیاء سے پرہیز کر کے بھی آئندہ پڑنے والی خشک سردی سے بچا جا سکتا ہے ۔