وزیراعلیٰ کا 5آئی ٹی سٹی بنانے کا اعلان خوش آئند،چودھری مشتاق گل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ (ن) منیارٹی ونگ سرگودھا چودھری مشتاق گل نے کہا ہے کہ وزیراعلی ٰپنجاب مریم نواز کا پنجاب میں 5 آئی ٹی سٹی بنانے کا اعلان خوش آئند ہے۔۔۔
اس سے پنجاب میں تعمیر و ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی اور پہلے جو یہ صوبہ تمام صوبوں سے اول پوزیشن پر کارکردگی کے لحاظ سے آ رہا ہے اس میں مزید بہتری آئے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ آئی ٹی سٹی میں ہر چیز آئی ٹی بیسڈ ہو گی اس طرح مریم نواز کی جانب سے 10 مزید سروسز جس میں میرٹ سرٹیفکیٹس’ ڈیتھ سرٹیفکیٹس’کار ٹرانسفرز’ پراپرٹی سرٹیفکیٹس’برتھ سرٹیفکیٹس و دیگر کی ہوم ڈیلوری کا اعلان بھی قابل تحسین ہے ۔