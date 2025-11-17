موجو دہ پا ر لیمنٹ متنازعہ ترمیم کا اختیار نہیں ر کھتی ، آصف جیلانی کچھیلا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈوکیٹ نے کہاہے کہ موجو دہ پا ر لیمنٹ متنازعہ ترمیم کا اختیا ر نہیں ر کھتی ،ججز کا مستعفی ہو نے کا فیصلہ دلیرانہ ہے۔۔۔
جج صا حبا ن کا آئین اور ا صو لوں کی خاطر عہدوں کو ٹھکرا نا تا ز ہ ہو ا کا جھونکا ہے ، آئین اور جمہور یت کو یر غما ل بنا نے وا لی قوتیں سب کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہیں ،ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پارٹی وفود سے ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو غیر مو ثر کر نے کی کو شیش کی جا ر ہی ہے ر و ل آ ف لا ء کی بجا ئے شخصیا ت کو مضبوط بنانے کا عمل جمہور یت کیلئے خطرے کا با عث بن چکا ہے۔ پا کستا ن تحریک انصاف ا س کھلواڑ کی بھرپور مزاحمت کر ے گی۔