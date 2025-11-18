خسرہ و روبیلا مہم ، خوشاب میں 2لاکھ سے زائد بچے ہدف
ڈی سی خوشاب نے مہم کا آغاز کیا،ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ بھی کیا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد میں خسرہ و روبیلا کی 12روزہ قومی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم 17نومبر سے 29نومبر 2025تک جاری رہے گی۔ افتتاحی تقریب میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی، ایم ایس قاضی آصف محمود اور دیگر افسران شریک ہوئے ۔سی ای او ہیلتھ کے مطابق مہم کے دوران6ماہ سے 5سال تک کی عمر کے 2لاکھ 391بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے ۔ اس مقصد کیلئے 116آؤٹ ریچ، 66فکسڈ ٹیمیں، 182 سکلڈ پرسن، 182 ٹیم اسسٹنٹ اور 284 سوشل موبلائزر تعینات کیے گئے ہیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا دورہ کیا۔ انہوں نے مریضوں کو دی جانے والی ادویات اور سہولیات کا جائزہ لیا اور ایم ایس کو ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے مطابق ایمرجنسی میں ادویات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔ ڈی سی نے ہسپتال میں صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی۔