  • سرگودھا
کندیاں ریلوے سٹیشن پر ریٹائرڈ ریلوے ملازم دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق

کندیاں (نمائندہ دُنیا) کندیاں ریلوے سٹیشن پر ایک ریٹائرڈ ریلوے ملازم دل کا د دورہ پڑنے سے دم توڑ گیا،وہ بلوٹ شریف کی زیارت کے بعد بلال ایکسپریس کے ذریعے شاہ عالم واپس جا رہے تھے کہ۔۔۔

اچانک طبی ایمرجنسی پیش آئی،محرر ریلوے پولیس نے اطلاع ملتے ہی پہنچ کر ریسکیو 1122 کو کال کی اور ریسکیو ٹیم کے پہنچنے تک متاثرہ شخص کو سی پی آر دیتے رہے ،بزرگ شہری کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کے انتقال کی تصدیق کردی۔ بعدازاں پولیس نے ورثا کو تلاش کرکے مجسٹریٹ کی موجودگی میں میت ان کے حوالے کردی۔

