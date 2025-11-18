میری کامیابی سے کوٹ مومن میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا،میاں سلطان رانجھا
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا )صوبائی اسمبلی کے امیدوار مسلم لیگ (ن) میاں سلطان علی رانجھا نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی حکومت نے عام آدمی کا معیارِ زندگی بلند کرنے کیلئے مؤثر اقدامات کیے ، جس کے ثمرات آج ہر شہری تک پہنچ رہے ہیں۔
وہ چوہدری شاہد شیرانہ اور چوہدری صفدر شیرانہ کی جانب سے منعقدہ ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے ۔ جلسہ میں کارکنان اور برادریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔،انہوں نے کہا کہ میری کامیابی سے کوٹ مومن میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ شیرانہ برادران کی قیادت میں گوندل برادری کی بھرپور حمایت سے حلقے میں ہماری انتخابی پوزیشن مزید مضبوط ہوئی ہے ۔