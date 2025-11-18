صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تاحیات قیادت دینا وقت کی ضرورت تھی ، ملک محمد آصف بھا

خوشاب (نمائندہ دُنیا)رکن پنجاب اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر **ملک محمد آصف بھا** نے کہا ہے کہ دفاعِ وطن کو ناقابلِ تسخیر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تاحیات عسکری قیادت اور مراعات دینا وقت کی ضرورت تھا۔

میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس مردِ آہن نے ولولہ انگیز قیادت کے ذریعے معرکۂ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے عالمی سطح پر رسوا کیا۔انہوں نے کہا کہ سپہ سالار کی صلاحیتوں کے معترف صرف پاکستان کے عوام نہیں بلکہ پوری دنیا ہے ۔ بھارت ہو یا افغانستان، ان کا نام ہی دشمنوں کے لیے خوف کی علامت ہے۔

